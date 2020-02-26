ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поддержал идею закрепить в Конституции особое отношение к детям

16:34
  • среда
  • 26 февраля 2020

Сейчас дети в Основном законе не упоминаются

Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию упоминания о детях как о важнейшем достоянии России и необходимости бережного отношения к ребенку. Об этом сообщает ТВЦ.RU.

С такой идеей на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию выступила депутат Госдумы Ольга Баталина. По ее словам, дети являются важнейшим достоянием страны. Кроме того, она предложила закрепить норму о защите семьи и дополнительно ее усилить, записав, что в стране должны быть созданы условия для достойного воспитания детей в семье.

Путин предложение поддержал. Он напомнил, что сейчас в Основном законе о детях напрямую не говорится, но с учетом демографической проблемы это было бы обоснованно.

"У нас в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к детям. Это такие нравственные начала, которые объединяют страну", - сказал Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин во время встречи с многодетными семьями
Владимир Путин во время встречи с многодетными семьями
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.