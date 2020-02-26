Путин поддержал идею закрепить в Конституции особое отношение к детям

Сейчас дети в Основном законе не упоминаются

Владимир Путин поддержал идею внести в Конституцию упоминания о детях как о важнейшем достоянии России и необходимости бережного отношения к ребенку. Об этом сообщает ТВЦ.RU.

С такой идеей на встрече с членами рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию выступила депутат Госдумы Ольга Баталина. По ее словам, дети являются важнейшим достоянием страны. Кроме того, она предложила закрепить норму о защите семьи и дополнительно ее усилить, записав, что в стране должны быть созданы условия для достойного воспитания детей в семье.

Путин предложение поддержал. Он напомнил, что сейчас в Основном законе о детях напрямую не говорится, но с учетом демографической проблемы это было бы обоснованно.

"У нас в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к детям. Это такие нравственные начала, которые объединяют страну", - сказал Путин.

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