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Шарапова окончательно распрощалась с теннисом

16:41
  • среда
  • 26 февраля 2020

Спортсменка объявила о завершении карьеры

Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры. Спортсменка попрощалась с большим теннисом статьей в своей колонке в издании Vanity Fair. Российская теннисистка сравнивает спорт с вершиной, которую она покорила. И обещает не останавливаться, покорять новые высоты в своей жизни.
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"Теннис - я говорю прощай", - написала 32-летняя спортсменка.

Шарапова пишет, что впервые пришла на корт в четырехлетнем возрасте, и с тех пор теннис стал ее жизнью. "После 28 лет и пяти побед в Большом Шлеме я готова к штурму другой горы, к состязаниям на другом поприще", - отметила Шарапова.

Мария признается, что в ближайших ее планах – проводить больше времени с семьей и заниматься танцами.

Шарапова сейчас занимает 373-е место в рейтинге WTA. Россиянка пять раз побеждала в турнирах Большого Шлема, пишут "Дни.ру".

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