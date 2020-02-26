Россия ограничила авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

Самолеты перестанут летать с 1 марта

Все меры и ограничения, введенные в России из-за распространения коронавируса, продлены до 1 апреля. Об этом в среду сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Кроме того, введен ряд дополнительных ограничений.

В частности, с 1 марта Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей. Ограничение касается всех перевозчиков, кроме "Аэрофлота" и "Авроры". Они продолжат летать в страну до вывоза оттуда всех граждан России, передает РИА Новости. Самолеты "Аэрофлота" будут прилетать из Южной Кореи в терминал F аэропорта "Шереметьево".

Кроме того, с 28 февраля вводится запрет на выдачу виз гражданам Ирана. Исключение сделано только для деловых и гуманитарных поездок. При этом авиасообщение сохранится.

Кроме того, Голикова призвала россиян воздержаться от поездок в Италию. Какие-либо ограничения на посещение этой страны пока Россия вводить не будет, поскольку она входит в ЕС.

По последним данным, в Италии подтверждено уже 374 случая заражения новым коронавирусом. Число жертв по состоянию на 26 февраля достигло 12. В Иране, по официальным данным, коронавирусом заболели 140 человек, 19 скончались.

Южная Корея находится на втором месте после Китая по числу выявленных случаев коронавируса — почти 1300. 12 человек скончались.

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