Коллеги Листьева написали имя предполагаемого убийцы

Они сделали это анонимно

Коллеги Владислава Листьева во время съемок в документальном фильме, посвященном 25-летию гибели первого гендиректора телекомпании ОРТ, написали имя возможного убийцы журналиста.

Отмечается, что это было сделано анонимно. Режиссер ленты "Листьев. Новый взгляд" Родион Чепель собирал записки с именами от людей, которые входили в узкий круг знакомых Листьева.

В финале Чепель открыл коробку с бумагами и назвал имена. Два человека оставили записки пустыми, остальные озвучили свою версию. Всего режиссер провел более 70 встреч с героями истории, передает "Газета.Ru".

Напомним, Владислав Листьев был убит 1 марта 1995 года около своего дома в Москве. Преступление до сих пор не раскрыто.

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