ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

17:21
  • среда
  • 26 февраля 2020

День будет объявлен выходным

Все поправки в Конституцию должны вступать в силу сразу же после их одобрения гражданами страны. Это касается и изменений в части полномочий президента. Такое мнение высказал Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон.

В ходе встречи сопредседатель группы Андрей Клишас предложил часть поправок в случае их одобрения населением должны вступить в силу немедленно, а изменения, касающиеся полномочий президента, — только после новых президентских выборов.

"Я предлагаю, чтобы все поправки целиком и полностью вступили в силу сразу же после подведения итогов общероссийского голосования. Граждане, если они соглашаются с этими предложениями, как бы и разрешают нам с вами часть полномочий президента передать в Федеральное Собрание, и здесь нет никаких противоречий", - сказал Путин.

Кроме того, Клишас предложил провести голосование по поправкам 22 апреля. Эта дата, по его мнению, оптимальная.

"Логика выбора была простой. К 19 апреля заканчивается Пасха и пост, 24 апреля у мусульман начинается Рамадан. Это рабочий день, но мы должны предусмотреть, что нужно объявить его выходным днем", - сказал Клишас.

Путин на предложение по дате голосования не отреагировал.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Встреча с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Встреча с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Владимир Путин
Владимир Путин
Встреча с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Встреча с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.