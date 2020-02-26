Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля

День будет объявлен выходным

Все поправки в Конституцию должны вступать в силу сразу же после их одобрения гражданами страны. Это касается и изменений в части полномочий президента. Такое мнение высказал Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон.

В ходе встречи сопредседатель группы Андрей Клишас предложил часть поправок в случае их одобрения населением должны вступить в силу немедленно, а изменения, касающиеся полномочий президента, — только после новых президентских выборов.

"Я предлагаю, чтобы все поправки целиком и полностью вступили в силу сразу же после подведения итогов общероссийского голосования. Граждане, если они соглашаются с этими предложениями, как бы и разрешают нам с вами часть полномочий президента передать в Федеральное Собрание, и здесь нет никаких противоречий", - сказал Путин.

Кроме того, Клишас предложил провести голосование по поправкам 22 апреля. Эта дата, по его мнению, оптимальная.

"Логика выбора была простой. К 19 апреля заканчивается Пасха и пост, 24 апреля у мусульман начинается Рамадан. Это рабочий день, но мы должны предусмотреть, что нужно объявить его выходным днем", - сказал Клишас.

Путин на предложение по дате голосования не отреагировал.

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