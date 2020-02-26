Собянин рассказал, как будут выглядеть поликлиники после капремонта

Как будет выглядеть столичная поликлиника самого ближайшего будущего?

В Москве в течение ближайших лет будет отремонтировано 135 поликлиник постройки 60-х годов прошлого века. Речь идет о масштабной программе превращения физически и морально устаревших зданий в современные лечебные учреждения, оснащенные передовой техникой. В среду Сергей Собянин осмотрел выставочный павильон, посвященный новому стандарту столичных поликлиник. Мэр отметил, что этот проект является важной составляющей программы "Мой район" по созданию качественной городской среды во всех уголках мегаполиса.

Как будет выглядеть столичная поликлиника самого ближайшего будущего - теперь можно увидеть в одном из диагностических центров на севере Москвы. Там оборудовали так называемый шоу-рум . Здесь врачи пока не принимают, а приходят оценить обстановку, в которой хотелось бы работать

Медицинский шоу-рум позволяет рассмотреть каждую деталь возможного оформления в реальности, а не в каталоге - от цвета стен до планировки. В таком кабинете врач превращается в волшебника: по взмаху руки открывается умное ведро, а в кране включается вода.

​Окончательной версии пока нет - облик поликлиники нового стандарта будет доработан с учетом отзывов и предложений. Преображение московских поликлиник началось еще несколько лет назад - тогда исчезли очереди и регистратуры, их заменили электронная запись и помощники-администраторы. Новый московский стандарт поликлиник - не только про внешний комфорт, а еще про обеспеченность специалистами, новое цифровое оборудование и удобное расположение кабинетов. Об этом говорит мэр Москвы Сергей Собянин.

"По Москве у нас 130 поликлиник заходит в капитальную реконструкцию.​ Большая программа превращения старых 40-50-летней давности поликлиник, морально и физически устаревших, в новые современные поликлиники, реконструированные по новым стандартам, включающие в себя и внешнюю отделку, и внешнее благоустройство, внутреннюю реконструкцию, новое оборудование и укомплектованность врачами, что самое главное", - сказал Собянин.

В первых поликлиниках ремонт уже начался. Здесь появится открытое пространство и удобное зонирование. В Московском многопрофильном центре паллиативной помощи укрепляют все здание и стены.

На время капремонта поликлиники будут закрываться, но без помощи жители не останутся. Для каждого района разработаны свои маршруты, где временно будут принимать врачи. Узнать об этом можно будет в центрах госуслуг.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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