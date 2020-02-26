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Трое эвакуированных с Diamond Princess россиян заражены коронавирусом

17:12
  • среда
  • 26 февраля 2020

Диагноз подтвердили в Роспотребнадзоре

Заражение коронавирусом подтвердилось у троих эвакуированных с круизного лайнера Diamond Princess россиян. Все прибывшие из Японии граждане России чувствуют себя хорошо, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Коронавирус, получивший название COVID-19, вызывает пневмонию. Он начал распространяться из китайского города Ухань в провинции Хубэй в декабре прошлого года. На сегодняшний день число зараженных в мире превысило 80 тысяч, более 2,7 тысячи заболевших скончались.

Как сообщила Анна Попова на брифинге, возможность завоза коронавируса Covid-19 в Россию возрастает. По данным Всемирной организации здравоохранения, только за минувший день число зараженных в Китае выросло на 411 человек, а за границами КНР - на 427, передает ТАСС.

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