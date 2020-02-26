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Встречу глав МИД стран СЕ перенесли в Страсбург после скандала с Лавровым

18:06
  • среда
  • 26 февраля 2020

Ранее планировалось провести заседание в Тбилиси

Встречу глав МИД стран Совета Европы перенесли из Тбилиси в Страсбург. Заседание должно было пройти 14-15 мая в столице Грузии, однако после ряда скандалов планы пришлось изменить.
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"Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге. Решение было принято сегодня на встрече заместителей глав МИД. Даты прежние", - сообщил агентству ТАСС источник в организации.

Грузия сейчас председательствует в комитете и передаст полномочия в мае. Заседание в Тбилиси приурочили к этому событию. Однако грузинская оппозиция пригрозила масштабными акциями протеста в случае участия в мероприятии российского министра Сергея Лаврова.

25 февраля грузинские журналистки буквально атаковали российскую делегацию в Женеве, куда Сергей Лавров прибыл на сессию Совета ООН по правам человека. В результате официальный представитель МИД Мария Захарова отделалась расцарапанными руками, а глава МИД России резко осадил представителей грузинских СМИ.

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