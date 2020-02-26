ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о ходе реализации в Бибиреве программы "Мой район"

18:26
  • среда
  • 26 февраля 2020

Мэр комплексное развитие Бибирево по программе "Мой район"

Сергей Собянин рассказал об основных работах по программе "Мой район" в столичном районе Бибирево во время посещения филиала №3 диагностического центра №5. Мэр Москвы прибыл туда для осмотра шоурума "Новый московский стандарт поликлиник".

"Работы, связанные с поликлиникой, они являются такой важной частью программы "Мой район", которую мы с вами вместе формировали. Это и благоустройство, и строительство новых ФОКа и бассейна в Бибирево", - сказал Собянин.

Он напомнил, что в программу "Мой район" в Бибирево входит реконструкция развязки Алтуфьевского шоссе с МКАД, работы по благоустройству.

Как доложил мэру глава управы района Сергей Юрьев, в течение 2020 года планируется благоустроить 35 дворовых территорий. На  2021 год запланировано благоустройство территорий образовательных учреждений, а  на 2022 год намечены работы по скверу "В гостях у сказки".

В свою очередь мэр поручил после реконструкции поликлиник проводить благоустройство прилегающих к ним территорий.  "Не забывайте, после реконструкции поликлиник, чтобы территория вокруг них была качественно благоустроена и подходы к поликлиникам были сделаны надлежащим образом", - сказал он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Сергей Собянин посетил шоурум поликлиники нового стандарта в Бибирево
Сергей Собянин посетил шоурум поликлиники нового стандарта в Бибирево
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.