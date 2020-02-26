Собянин рассказал о ходе реализации в Бибиреве программы "Мой район"

Мэр комплексное развитие Бибирево по программе "Мой район"

Сергей Собянин рассказал об основных работах по программе "Мой район" в столичном районе Бибирево во время посещения филиала №3 диагностического центра №5. Мэр Москвы прибыл туда для осмотра шоурума "Новый московский стандарт поликлиник".

"Работы, связанные с поликлиникой, они являются такой важной частью программы "Мой район", которую мы с вами вместе формировали. Это и благоустройство, и строительство новых ФОКа и бассейна в Бибирево", - сказал Собянин.

Он напомнил, что в программу "Мой район" в Бибирево входит реконструкция развязки Алтуфьевского шоссе с МКАД, работы по благоустройству.

Как доложил мэру глава управы района Сергей Юрьев, в течение 2020 года планируется благоустроить 35 дворовых территорий. На 2021 год запланировано благоустройство территорий образовательных учреждений, а на 2022 год намечены работы по скверу "В гостях у сказки".

В свою очередь мэр поручил после реконструкции поликлиник проводить благоустройство прилегающих к ним территорий. "Не забывайте, после реконструкции поликлиник, чтобы территория вокруг них была качественно благоустроена и подходы к поликлиникам были сделаны надлежащим образом", - сказал он.

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