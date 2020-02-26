Доступ к электронной медкарте получили свыше 260 тыс жителей столицы

Электронные медкарты стали доступны для пациентов столичных поликлиник с 14 января

Доступ к электронной медкарте имеют свыше 260 жителей столицы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, электронная медицинская карта позволяет горожанам в любое время и в любом месте получить информацию о своем здоровье, не тратя времени на поход в поликлинику.

"Электронную карту невозможно потерять, она всегда под рукой, даже в командировках и в путешествиях. Мы видим, что сервис востребован - более 260 тыс. жителей оформили электронную медицинскую карту с момента открытия сервиса", - приводит сайт мэра Москвы слова Анастасии Раковой.

Она также отметила, что недавно был открыт доступ родителям к прививочным картам их детей. "Теперь более 1,9 млн оцифрованных прививочных карт детей доступны онлайн. Каждый родитель может посмотреть информацию о всех выполненных прививках. Все данные о новых прививках также будут заноситься в электронную медкарту ребенка", - сказала заммэра.

"В течение нескольких месяцев мы также дадим возможность всем москвичам подгружать в электронную медицинскую карту результаты анализов, снимки, выписки и консультации, которые есть у них сейчас на руках. Эти документы можно будет отсканировать и загрузить в карту, чтобы они хранились в одном месте. И при желании пациент может предоставлять эти данные своему лечащему врачу", - добавила Анастасия Ракова.

Напомним, электронные медкарты стали доступны для пациентов столичных поликлиник с 14 января этого года. В электронной медкарте пациент может увидеть протоколы осмотров врачей, результаты лабораторных и инструментальных исследований, выписные эпикризы. В течение года онлайн также станут доступны выписанные рецепты, выданные направления, записи на прием, информация о диспансеризации и вызовах врачей скорой помощи.

Также для самостоятельного внесения планируется открыть возможность заполнения анкет с анамнезом жизни и с семейным анамнезом. У родителей будет возможность подгружать отсканированные документы о прививках, сделанных в частных или федеральных клиниках.

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