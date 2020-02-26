Первый комплекс С-350 передали ВКС России

Благодаря "Витязю" эффективность борьбы с крылатыми ракетами возрастет вдвое

Воздушно-космические силы России получили первый зенитный ракетный комплекс С-350. В Минобороны отмечают, что благодаря "Витязю" эффективность борьбы с крылатыми ракетами повысится, по меньшей мере, вдвое.

"Первый новейший комплекс зенитных ракетных войск С-350 "Витязь" поступил в состав ВКС. Недавно комплекс прибыл в учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине", - сообщили в военном ведомстве.

В учебном центре уже прошла тренировка по обнаружению и уничтожению условного воздушного противника. "Боевой расчет ЗРК С-350 продемонстрировал свои навыки, уничтожил электронными пусками условного противника и совершил марш в новый позиционный район", - рассказали в министерстве.

"Витязь" может уничтожать воздушные цели на дальности более 120 километров и на высотах более 30 километров. Развертывается комплекс из походного положения в боевую готовность за пять минут. В боекомплекте – ракеты малой и средней дальности.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"