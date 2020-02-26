ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 22 апреля

18:51
  • среда
  • 26 февраля 2020

Президент согласовал дату проведения голосования по поправкам к Основному закону

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию страны предложила провести по ним всероссийское голосование 22 апреля. Избирательная система к этому готова, оформление необходимых нормативных актов ЦИК может начать в самые ближайшие дни. Об этом было заявлено на заседании рабочей группы, которое прошло в среду в Кремле.
Путин поддержал идею закрепить в Конституции особое отношение к детям

Как стало известно, президент Владимир Путин эту дату поддержал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Павла Крашенинникова. "Владимир Владимирович только что согласился с этим [предложением], поэтому мы исходим из этого, - сказал он.

Открывая дискуссию, Путин отметил интерес и высокую активность людей: в адрес группы на сегодня поступило около 900 предложений, две трети из которых внесены общественными организациями или отдельными гражданами.

Инициативы, по словам президента, содержательны и касаются самых разных сторон жизни нашего государства. Около половины предложений общественности - уже учтены в той или иной форме в тексте законопроекта. Наибольшей поддержкой граждан пользуются нормы социальной направленности, многие из них предлагается уточнить или дополнить.

Так, лидер профсоюза работников агропромышленного комплекса Наталья Агапова предложила внести в Конституцию пункт об уважении труда граждан и обязанности государства защищать права трудящихся. Эти слова будут не просто декларацией: они дадут возможность вести более содержательный диалог с работодателями, например, по вопросам заработной платы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Конституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.