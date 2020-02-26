Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 22 апреля

Президент согласовал дату проведения голосования по поправкам к Основному закону

Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию страны предложила провести по ним всероссийское голосование 22 апреля. Избирательная система к этому готова, оформление необходимых нормативных актов ЦИК может начать в самые ближайшие дни. Об этом было заявлено на заседании рабочей группы, которое прошло в среду в Кремле.

Как стало известно, президент Владимир Путин эту дату поддержал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Павла Крашенинникова. "Владимир Владимирович только что согласился с этим [предложением], поэтому мы исходим из этого, - сказал он.

Открывая дискуссию, Путин отметил интерес и высокую активность людей: в адрес группы на сегодня поступило около 900 предложений, две трети из которых внесены общественными организациями или отдельными гражданами.

Инициативы, по словам президента, содержательны и касаются самых разных сторон жизни нашего государства. Около половины предложений общественности - уже учтены в той или иной форме в тексте законопроекта. Наибольшей поддержкой граждан пользуются нормы социальной направленности, многие из них предлагается уточнить или дополнить.

Так, лидер профсоюза работников агропромышленного комплекса Наталья Агапова предложила внести в Конституцию пункт об уважении труда граждан и обязанности государства защищать права трудящихся. Эти слова будут не просто декларацией: они дадут возможность вести более содержательный диалог с работодателями, например, по вопросам заработной платы.

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