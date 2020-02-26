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Россиянам объяснили, как уберечься от заражения коронавирусом

19:26
  • среда
  • 26 февраля 2020

В Роспотребнадзоре рассказали о путях распространения инфекции

Новый коронавирус, который вызывает тяжелую форму пневмонии, распространяется не только воздушно-капельным путем. Еще один источник заражения – не вымытые вовремя руки, предупредила глава Роспотребнадзора. Анна Попова подчеркнула: именно поэтому так важно соблюдать правила личной гигиены.
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"Сегодня мы говорим уверенно, что, помимо воздушно капельного пути, скорее всего, распространяется возбудитель через грязные руки и грязную воду", - сказала Попова на брифинге для журналистов.

Надо следить за чистотой на рабочем месте. Эксперты советуют постоянно очищать клавиатуру компьютера, панели техники общего использования, экран смартфона, пульты, дверные ручки.

Чтобы уберечься от инфекции в людных местах, Роспотребнадзор рекомендует носить с собой дезинфицирующее средство для рук. Особую осторожность надо соблюдать в аэропортах, вокзалах, общественном транспорте. Стараться максимально сократить прикосновения к поверхностям и предметам. Также следует иметь при себе одноразовые салфетки, прикрывать ими рот и нос при кашле и чихании, передает ТАСС.

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