Путин сообщил о 900 предложениях по поправкам в Конституцию

Состоялась встреча президента с членами рабочей группы по изменениям в Конституции

Всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию страны намечено провести 22 апреля. Этот день - среда, его объявят выходным. Рабочая группа по подготовке поправок остановилась на таком варианте, и Владимир Путин его поддержал. Открывая в среду заседание группы, президент отметил высокую активность граждан: от общественных организаций и отдельных людей поступили сотни предложений. Особый интерес вызывают поправки, связанные с гарантиями социального обеспечения и прав трудящихся, защитой семьи.

С момента последней встречи президента с членами рабочей группы прошло около двух недель. За это время количество поправок, которые предлагается внести в Конституции, выросло еще. Теперь их уже более девятисот.

"Они носят такой серьезный, содержательный характер. Практически по всем направлениям нашей жизни, жизнедеятельности государства. Поступают от разных людей и поэтому посвящены важнейшим, но разным темам", - отметил Путин.

То, что вовлеченность в эту дискуссию в стране растет, говорят и последние опросы ВЦИОМа. Более семидесяти процентов граждан следят за обсуждением поправок в Конституцию.

"Самое большое внимание граждан привлекают социальные темы, политическая реформа и обеспечение территориальной целостности страны", - рассказал сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Павел Крашенинников.

Это означает, что эти изменения действительно назрели. И это понятно. Нынешняя Конституция была написана 27 лет назад, в начале девяностых. Тогда страна была в таком состоянии, что о реализации тех же социальных обязательств перед гражданами те, кто писал основной документ страны, даже не помышляли.

"Нужно выстраивать целенаправленно политику по повышению доходов людей, по снижению уровня тех, кто проживает за чертой бедности. И так далее. Поэтому то, что в основном законе будет такая ориентация на именно такую работу, на то, чтобы придать всей нашей деятельности и самому государству социальный характер - это востребовано и, конечно, не может быть не поддержано", - сказал Путин.

Как и норма, которую предложила лидер профсоюза работников агропромышленного комплекса Наталья Агапова. Речь об обязанности государства защищать права трудящихся граждан. Причем эти слова должны стать не просто декларацией, а дать реальную возможность людям вести более содержательный диалог с работодателями, в том числе по вопросам заработной платы.

"В советской Конституции где-то упоминалось это. А потом в 1993 году это вычистили. Ну, не думаю, что зловредно это делали, может, полагали, что это не является существенным. На самом деле, я с вами согласен. С одной стороны, это смотрится как декларация, но с другой стороны, это основной закон, и если в Конституции сказано об этом, то тогда в общественном сознании уважение к труду, к людям труда, оно будет привлекать внимание. И в общественном сознании, и в тех мерах, которое само государство принимает для развития страны", - отметил Путин.

Поддержал президент и идею закрепить в Конституции право граждан на доступность медицинской помощи. Внести эту поправку предложил Леонид Рошаль.

Причем в эту работу по совершенствованию здравоохранения на местах активно включат и местное самоуправление. Оно, по словам Путина, в перспективе должно стать частью системы государственной власти.

"У нас был определенный разрыв в сфере публичной власти, когда вопросы здравоохранения и образования оставались непонятно за кем. У одних не хватает денег и полномочий, а другие, я имею в виду государственный уровень, говорят, что это не очень касается. Это не входит в их прямые обязанности. Поэтому вот это сшивание государственного уровня в данной сфере и муниципального уровня власти - оно будет уместно", - сказал Путин.

Эта фраза от Путина на заседании вообще звучала крайне часто. И касательно защиты животных, и касательно экологии, и касательно поддержки семьи материнства и отцовства. Президент был согласен, что эти вещи должны быть отражены в Конституции. Как и развитие науки и современных технологий наряду с культурой и русским языком, который будет обозначен в основном законе страны, как язык государствообразующего народа. Но это еще не все.

"Я хочу это прочитать. Государство гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Поэтому вот те люди, которые вам высказывали какие-то озабоченности по этому поводу, они должны нас с вами услышать, что принятие вот этих поправок как раз и должно снимать их озабоченности. Впервые в Конституцию будет внесено положение, согласно которому государство будет обязано защищать языковое многообразие России", - отметил Путин.

Защита, как показали последние несколько лет, требуется и нашей истории. Попытки её переписать следуют одна за другой, говорили на совещании члены рабочей группы, предлагая закрепить в Конституции статус страны-победительницы во Второй мировой войне.

Там же хотят закрепить и статус Госсовета, как конституционного органа. Планируется повысить и роль Конституционного суда, который помимо прочего, будет анализировать и правомерность решений, вынесенных не в пользу России международными инстанциями. Вроде того, что недавно оформил Гаагский арбитраж, обязав нашу страну выплатить бывшим акционерам "Юкоса" 50 миллиардов долларов.

Здесь же звучит и предложение ужесточить нормы, которые до этого озвучил сам президент. Речь о высших должностных лицах России, которым помимо иностранного гражданства или вида на жительство по новой Конституции будет запрещено иметь недвижимость за границей, а также счета и вклады в иностранных банках.

"Да, это ограничение! Но когда человек идет на работу в качестве вывшего должностного лица в ту или иную структуру, он должен для себя сделать выбор. Хочет он иметь какие-то активы за рубежом или хочет служить народу России и не обременять себя связанностью с кем-то. И эти связанности могут налагать на него какие-то ограничения при принятии решений в интересах России. Поэтому я полностью согласен. Только нужно тогда уже всех должностных лиц упомянуть, включая главу государства. Президента страны", - сказал Путин.

Кстати, его полномочия в новой редакции Конституции, если её утвердят, предлагается перераспределить. Часть отойдет Совету Федерации. Часть Госдуме, которая получит возможность утверждать правительство и премьер-министра. В связи с этим у членов рабочей группы возник вполне резонный вопрос, а когда эти нормы должны вступить в силу? Свой вариант предложил её сопредседатель Андрей Клишас.

"Те поправки, которые касаются полномочий президента, они могут вступить в силу уже после того, как будут проведены первые президентские выборы по новой редакции Конституции, если, подчеркну, эти поправки будут одобрены нашими гражданами", - рассказал он.

"Если мы выходим на всеобщее голосование, то тогда граждане, а они являются источником власти, они, если соглашаются с этими предложениями, они как бы и разрешают нам с вами часть полномочий от президента в Федеральные собрания. И, мне кажется, что здесь нет никаких противоречий. Я предлагаю, чтобы все поправки целиком и полностью вступили в силу сразу же после подведения итогов общероссийского голосования", - отметил Путин.

В принципе, можно было обойтись и без него. По закону достаточно, чтобы эти поправки в Конституцию сначала утвердила Госдума. Затем Совет Федерации и две трети региональных заксобраний. Но учитывая важность этих изменений, Путин решил, что последнее слово должно быть именно за гражданами. И сегодня президент это еще раз повторил.

"Закон о поправках в Конституцию будет принят только в том случае, если результаты плебисцита, всероссийского голосования будут положительными. Если граждане страны придут и поддержат наши с вами предложения", - сказал он.

Уже стала известна и точная дата всероссийского голосования по изменению Конституции. Оно состоится 22 апреля. Этот день в стране будет объявлен выходным.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр", Москва.

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