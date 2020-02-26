Полиция нашла "американский след" в деле стрелка из Ханау

Всплыл факт странной поездки убийцы в США

Германское ведомство по уголовным делам совместно с американскими коллегами пытаются установить, с какой целью посещал США Тобиас Р., устроивший стрельбу в немецком Ханау. По данным следствия, поездка имела место в 2018 году.

Как сообщает немецкая газета "Цайт", преступник 4 ноября 2018 года прилетел в Денвер, откуда направился на юг штата Вайоминг. Он 10 дней пробыл в небольшом городке с населением в 2 тысячи человек, после чего вернулся в ФРГ.

Трагедия в немецком городе Ханау, в федеральной земле Гессен, произошла 19 февраля 2020 года. Около 22:00 по местному времени местный житель Тобиас Р. зашел в кальянную на улице Хоймаркт, открыл огонь и убил несколько человек. Преступник скрылся на автомобиле, но позже напал на другую кальянную. В итоге погибли 9 человек, все – мигранты.

Полиция нашла тело преступника в его квартире в Кессельштадте. Прежде чем застрелиться, он убил свою мать. По версии следствия, стрелок имел проблемы с психикой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"