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Собянин вручил награды руководителям благотворительных фондов и НКО

22:30
  • среда
  • 26 февраля 2020

В деятельности НКО участвуют десятки тысяч москвичей, отметил мэр

В среду в столичной мэрии чествовали руководителей благотворительных фондов и некоммерческих организаций, которые занимаются социальными проблемами, передает "ТВ Центр".

Благодарственные грамоты мэра Москвы вручил сам глава города. Обращаясь к награжденным, Сергей Собянин отметил, что в деятельности НКО сегодня участвуют десятки тысяч москвичей. Они заняты волонтерством и паллиативной помощью, содействием инвалидам и ветеранам, выступают в защиту животных и растений. Столица оказывает целевую поддержку их деятельности. На эти нужды в бюджете города предусмотрено около десяти миллиардов рублей.

"Москва, конечно, и сама как город способна многие вопросы решить. Но невозможно решить главную задачу - сделать город добрее - без участия самих москвичей и без участия ваших организаций. Я хотел вас поблагодарить за огромную работу, которую вы проводите с большой душой, с открытым сердцем, в вашем лице тысячи и тысячи некоммерческих организаций, которые каждый день заботятся о Москве и москвичах", - сказал Собянин.

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Сергей Собянин вручил награды руководителям благотворительных фондов и НКО
Сергей Собянин вручил награды руководителям благотворительных фондов и НКО
Сергей Собянин вручил награды руководителям благотворительных фондов и НКО
Сергей Собянин вручил награды руководителям благотворительных фондов и НКО
Сергей Собянин вручил награды руководителям благотворительных фондов и НКО
Сергей Собянин вручил награды руководителям благотворительных фондов и НКО
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