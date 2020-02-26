В Киеве завели дело против Байдена за вмешательство в работу генпрокурора

Американскому политику грозит украинская тюрьма

Четыре года заключения в украинской тюрьме может получить бывший вице-президент США Джозеф Байден. В Киеве на него завели дело о вмешательстве в работу генпрокурора Украины.

Байден в один из визитов на Украину во время президентства Петра Порошенко сам открыто заявил, что оказывал давление на власти в Киеве, вынуждая их уволить занимавшего тогда пост генпрокурора Незалежной Виктора Шокина. Причиной, как позже выяснилось, был интерес генпрокуратуры к деятельности на Украине сына американского политика, Хантера Байдена. Верховная рада Украины отправила в отставку Шокина в 2016 году. Экс-генпрокурор пытался обжаловать свое увольнение, однако безрезультатно.

В сентябре 2019 года Белый дом опубликовал стенограмму разговора лидеров США и Украины, который состоялся 25 июля. В разговоре с новым президентом Незалежной Владимиром Зеленским Дональд Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения Шокина - который изучал деятельность компании Burisma Group, в совет директоров которой входил сын Байдена.

На днях Государственное бюро расследований Украины передало в Национальную полицию заявление Шокина о вмешательстве в его работу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. "Дело открыли по решению Печерского суда, который обязал это сделать", - рассказал агентству "Украинские новости" источник в ГБР.

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