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"Меня зовут Слава": украинец попросил Зеленского эвакуировать его из Китая

21:15
  • среда
  • 26 февраля 2020

Президенту Украины напомнили, что в Ухане осталась не только девочка с собачкой

Кроме девочки с собачкой, судьбой которой так озаботился президент Украины, в Китае остаются еще по меньшей мере трое граждан Незалежной. Хорошо бы и их вывезти на родину из эпицентра заражения коронавирусом, отметил в своем обращении к украинскому лидеру его соотечественник.
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"Меня зовут Слава. Я хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, посольству Украины, а также министру иностранных дел и напомнить, что, кроме девочки с собачкой, тут в Ухане находятся трое украинцев, которые не были допущены на самолет, потому что у нас была повышена температура", - заявил украинец в видеообращении, которое опубликовало на своем сайте издание "Громадское".

На минувшей неделе власти Украины эвакуировали из КНР 45 сограждан и 27 иностранцев. При этом на спецрейс из КНР не допустили троих украинцев и одну иностранку из-за повышенной температуры. Позднее выяснилось, что причиной повышенной температуры у украинцев был не коронавирус – это подтвердил Минздрав Украины.

Еще одна украинка отказалась эвакуироваться из КНР без своей собаки. Владимир Зеленский лично позвонил ей и пообещал найти способ вернуть ее на родину, напоминает РИА Новости.

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