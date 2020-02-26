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Роспотребнадзор рекомендовал торговым сетям обеспечить персонал масками

21:37
  • среда
  • 26 февраля 2020

Специалисты посоветовали чаще дезинфицировать помещения

Роспотребнадзор разослал торговым сетям рекомендации по профилактике заражения коронавирусом. Российским ретейлерам советуют создать запасы масок и усилить санитарные меры.
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"Федеральные торговые сети получили рекомендации от Роспотребнадзора на обеспечение необходимым запасом медицинских масок объектов торговли с массовым скоплением людей. Также предписание включает в себя рекомендации о более частой дезинфекции: мытье рук, мытье тележек, проветривание помещений", - сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли. В АКОРТвходят "Ашан", X5 Retail Group, "Магнит", "Дикси", "Лента", Metro Cash & Carry и другие.

В сообщении отмечается, что пока жестких требований к персоналу по использованию масок нет. Однако запас, тем не менее, нужен – на случай, если ситуация с коронавирусом изменится и поступят предписания об использовании защитных средств, передает ТАСС.

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