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Сорванное свидание: британские истребители потеряли российские Ту-95

22:25
  • среда
  • 26 февраля 2020

Самолеты вернулись на базу, так и не дождавшись бомбардировщиков

Несостоявшийся перехват: пара истребителей британских Королевских ВВС Typhoon поднялась с авиабазы Лоссимут, но так и не дождалась российских Ту-95. Пролет стратегических бомбардировщиков был зафиксирован у берегов Норвегии.
Российские Ту-95 сопроводили японские и корейские истребители

Британские самолеты курсировали в районе Шетландских островов в ожидании подлета Ту-95 к Шотландии. Ожидание затянулось, так что к операции пришлось привлечь самолет-заправщик Voyager, вылетевший с авиабазы Брайз-Нортон в Англии.

Ждали россиян не только британцы. Для сопровождения стратегических Ту-95 в небо поднимались два истребители ВВС Норвегии с авиабазы в Буде. А небо над Северным морем патрулировал истребитель F-16 ВВС Нидерландов. Однако все самолеты вернулись на базы, так и не дождавшись подлета российских бомбардировщиков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на западные авиационные ресурсы. В Москве эту информацию пока не комментируют.

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