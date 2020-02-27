Минобороны показало работу спецназовцев в полевых условиях

Кадры сделаны с помощью прибора ночного видения

Министерство обороны России обнародовало видео, на котором бойцы Сил специальных операций (ССО) уничтожают боевиков.

На 30-секундном ролике спецназовцы обстреливают боевиков из разного оружия, в том числе из гранатомета. Застигнутые врасплох злоумышленники разбегаются в разные стороны.

В кадр попали бойцы ССО, которые залегли в засаде и ведут стрельбу по группе противника с холма. На последних секундах можно увидеть, как бойцы взрывают автомобиль боевиков.

Как пишет ТАСС, видео сделано с помощью прибора ночного видения. Когда и где прошли эти спецоперации, не уточняется.

27 февраля в России отмечают день Сил специальных операций. Его установили в феврале 2015 года. Силы специальных операций Вооруженных сил России были сформированы в 2013 году. С тех пор 13 бойцов из этого подразделения получили звания Героя Российской Федерации.

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