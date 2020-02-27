Видео "уничтожения" танков "Армата" высмеяли в Сети

Ролик с американскими вертолетами оказался рекламой

Американские вертолеты уничтожили российские танки "Армата". Вертолеты Invictus легко расстреливают с воздуха российские танки и тяжелую БМП, очень похожую на модель Т-15. Американская компания Bell разместила в интернете динамичный видеоролик, после просмотра которого становится понятно – перед американским оружием никакая "Армата" не устоит.

Правда, картинка – это не реальное боевое столкновение и даже не учения, а компьютерная графика, демонстрирующая всю силу американского оружия. Единственное, чем смогли ответить русские – пульнуть с земли ракетой ПЗРК. Да и то промазали.

Комментарии к этому видео – англоязычных пользователей:

- Эти вертолеты будут производить в Голливуде? - Вы сначала вьетнамцев победите, а потом в Россию лезьте.

Вертолет Invictus – в переводе с латыни – "Непобедимый" в реальности пока не существует. В прошлом году компания Bell показала лишь концепт будущей машины. Но заказ от Пентагона – огромный, поэтому демонстрировать победы нужно уже сейчас, хотя бы в виртуальном пространстве.

Насколько у американцев сильна вера в эти победы в голливудском формате, говорят и реальные учения. Так, совместно с израильскими ВВС американцы недавно успешно отработали уход от нашей зенитной ракетной системы С-400.

Условно разыгрывали воздушный бой, нанесение условных ударов по системе ПВО, и победили, конечно. Условно. Правда, роль российской С-400 выполнял американский комплекс Patriot. Но ведь победителей не судят?

В действительности все не так, как на самом деле.

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