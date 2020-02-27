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Почему доверчивая Европа не убереглась от коронавируса

10:31
  • четверг
  • 27 февраля 2020

Предполагалось, что Китай не даст COVID-19 утечь за свои пределы

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили распространение коронавируса и влияние эпидемии на мировую экономику. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Тимофей Бордачев, программный директор клуба "Валдай". Речь зашла о том, как вирус добрался до Европы, в том числе до Италии, где число инфицированных уже достигло 400 человек.

"Европейцы доверяли Китаю в том смысле, что "тоталитарный-то Китай" не даст вирусу утечь за свои пределы. "Тоталитарный Китай" загонит всех китайцев в "концлагеря", будет там всех окуривать, не позволит всему человечеству заразиться – и вот сюрприз. А в демократической Европе риски выше. У европейских государств гораздо меньше контроля за поведением граждан и за возможными способами распространения этого вируса", - сказал эксперт.

Полный комментарий Бордачева о китайском коронавирусе смотрите в видео:

География стран, где выявлен коронавирус, продолжает расширяться: первые подтвержденные случаи заражения зафиксированы в Алжире, Грузии, Дании, Норвегии, Пакистане и Эстонии. В Китае, откуда вирус стал распространяться по миру, количество зараженных превысило 78,4 тысячи человек, 2744 человека умерли, более 32,4 тысячи выздоровели.

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