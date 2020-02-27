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Трассу М-5 "Урал" закрыли из-за непогоды

09:38
  • четверг
  • 27 февраля 2020

В Оренбургской области за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков

Южный Урал  и Сибирь находятся во власти мощного снежного циклона.  На трассах  - практически нулевая видимость, порывы штормового ветра достигают 25 метров в секунду.

В Оренбургской области за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков.  До улучшения погодных условий полностью закрыто движение на федеральной трассе М-5 "Урал", передает "ТВ Центр".

Сложная ситуация - в горных районах Челябинской области. Там образовалась огромная автомобильная пробка в направлении Уфы. Несколько большегрузов не смогли подняться в гору по скользкой дороге и перегородили путь. Для водителей открыты мобильные пункты обогрева.  Более 200 единиц спецтехники выведены на уборку, помощь оказывают и отряды пожарно-спасательных подразделений.

Буквально утонул в сугробах и Магнитогорск, там осадки всего за один день превысили месячную норму в полтора раза. Сегодня в эпицентре ненастья окажутся Новосибирская, Томская области и Югра. А в Омске ожидается второй за месяц рекорд - по количеству выпавшего снега.

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