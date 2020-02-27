Угроза обрушения: МЧС обследует дом в Элисте после взрыва

Последствия трагедии попали на видео

Сотрудники МЧС проведут обследование жилого дома в Элисте, где накануне вечером произошёл взрыв бытового газа. К месту уже направлен комплекс "Стрела".

В двух подъездах существует опасность обрушения, передает "ТВ Центр". Жильцы эвакуированы в пункт временного размещения на базе местной школы. Три квартиры в девятиэтажке серьёзно повреждены. В связи с происшествием власти ввели локальный режим ЧС.

Хлопок газа произошёл в среду поздно вечером на восьмом этаже. Мужчина, находившийся в одной из повреждённых квартир, госпитализирован. У него серьёзные ожоги, врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое.

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