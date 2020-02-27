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В Москве приняты беспрецедентные меры из-за угрозы коронавируса

08:23
  • четверг
  • 27 февраля 2020

В столице проводится профилактика

У троих россиян, находившихся на лайнере Diamond Princess, выявлен коронавирус. Они и лечащие их врачи находятся в Казани на карантине "высшего уровня".

А вот у тех, кто помещен на карантин в больницу Владивостока, никаких жалоб. Ни единого признака инфекционного заболевания. Температура в норме.  Состояние семерых россиян медики оценивают как удовлетворительное.

В Москве случаев заражения нет. И это результат профилактики. Тщательная дезинфекция в общественных местах. Досмотр пассажиров в аэропортах и на вокзалах. Сегодня в Роспотребнадзоре сообщили о массовом отлове диких животных - тоже в целях безопасности. Звери могут переносить инфекцию.

"Наверное, никогда аналогичные меры в Москве не принимались. Спасибо за то, что вы оперативно предлагаете различные новые элементы, механизмы, технологии. Мы имеем возможность сконцентрировать все ресурсы мэрии Москвы и одновременно с вами реализовывать их на практике. И мы сможем предотвратить завоз и распространение в Москве этой страшной инфекции", - заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Роспотребнадзор  рекомендует отказаться от поездок в страны, где зафиксированы вспышки коронавируса. Если аналогичное заявление выпустит Федеральное агентство по туризму, россияне смогут полностью вернуть деньги за путевки. В списке, в частности, Италия, главный европейский очаг инфекции. Особенно тяжелая ситуация на севере страны. В Милане, в Венеции. В знаменитом городе на воде даже отменили ежегодный карнавал, но люди все равно вышли на улицы - в костюмах доктора чумы. Так призвали бороться с заразой.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Оксенич.

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