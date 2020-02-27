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Ярошенко срочно понадобилась помощь врачей

09:41
  • четверг
  • 27 февраля 2020

Посольство России требует от США принять меры

Российское посольство в Вашингтоне направило запрос об оказании срочной медицинской помощи россиянину Константину Ярошенко, который находится в американской тюрьме.

Он тяжело болен, а после пребывания в одиночной камере его здоровье резко ухудшилось. Необходимо провести обследование и назначить лечение, но эти просьбы игнорируют, отмечает "ТВ Центр". Как и запросы о выдаче Ярошенко России.

Российского лётчика в США обвиняют в контрабанде наркотиков. Как неоднократно отмечал наш МИД, приговор американский суд вынес, основываясь только на сомнительных утверждениях подставных агентов.

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Российский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко
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