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В Идлибе нашли секретную лабораторию и лагерь подготовки боевиков

09:54
  • четверг
  • 27 февраля 2020

Подготовкой бандитских подразделений занимались иностранные инструкторы

В сирийской провинции Идлиб при разминировании и осмотре освобождённых от боевиков населённых пунктов военные обнаружили подземный бункер, в котором располагались тренировочный  лагерь террористов, химическая лаборатория и склад боеприпасов иностранного производства.

Вряд ли кто из жителей деревни Тель-Мадрих, это рядом с Идлибом, мог предположить, что старая полоса препятствий пожарной охраны, превратится в тренировочный лагерь террористов. Его обнаружили сирийские солдаты, когда освобождали населённый пункт. Говорят, подготовкой бандитских подразделений занимались иностранные инструкторы. Оборудование правда, не профессиональное, а в основном кустарное. Например, вместо мишеней повесили сковородки.

А в этом здании террористов учили обращаться с химическими реактивами. Среди препаратов, говорят военные, есть и сильнодействующие наркотические средства. Даже в такой лаборатории можно производить боевое отравляющее вещество фосген.

"Боевики самостоятельно изготавливали начинку для снарядов, которыми обстреливали гражданских в Алеппо. Обратите внимание – все химреактивы импортные, нет ни одной банки из Сирии, все произведено либо в Европе, либо в Турции", - сказал военнослужащий сирийской армии Диа.

Видимо, те же специалисты по боеприпасам изготавливали и самодельные мины. Но мощность таких была даже выше штатных, армейских. Террористы в каждую насыпали шарики от подшипников, гайки и болты. А здесь у боевиков был склад с оружием, подвал, где они прятались от артиллерийских ударов сирийской армии, штаб, казарма. И вот, что видим - ящик из-под артиллерийских снарядов, экипировка, цинк из-под патронов, крупа и особый шик - кожаные подсумки к магазинам для автомата. Примечательно, что все это турецкого производства.

Рядом, в соседнем доме, уже не просто подвал, а подземелье в несколько уровней. Все сообщаются между собой. На полу разбросанные лекарства. Это был госпиталь. Брошенная литература и фотографии убитых террористов. По словам солдат, на некоторых – женщины-смертницы. В схронах – тонны взрывчатки и боеприпасов. В том числе американские и турецкие.

"Вот это снаряды 120 мм для нарезных турецких минометов и для противотанковой ракетной  установки, а это мины калибром 180 мм, они также сделаны в Турции  специально для боевиков. Таких мы нашли очень много. Это очень мощные заряды. Хорошо, что террористы  не успели их использовать", - сказал офицер сирийской армии Хасан Иса.

Иностранные боеприпасы сирийские власти намерены использовать как доказательство поддержки со стороны США и стран НАТО многочисленных бандгруппировок.  И если бы не зарубежная подпитка, так называемая оппозиция уже давно исчерпала бы свой ресурс, а война закончилась.

Тимур Абдуллаев, Виктор Мальцев, "ТВ Центр". Сирия.

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Секретная лаборатория в Сирии
Секретная лаборатория в Сирии
Секретная лаборатория в Сирии
Секретная лаборатория в Сирии
Секретная лаборатория в Сирии
Секретная лаборатория в Сирии
Секретная лаборатория в Сирии
Секретная лаборатория в Сирии
Секретная лаборатория в Сирии
Секретная лаборатория в Сирии
Секретная лаборатория в Сирии
Секретная лаборатория в Сирии
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