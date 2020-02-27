Савченко бьет тревогу: дебилы и коррупционеры держат Зеленского в ловушке

Экс-депутат обвинила власти страны в непрофессионализме

Бывший депутат Рады Надежда Савченко заявила, что президент Владимир Зеленский попал в западню. Экс-парламентарий считает, что Украину срочно нужно спасать.

Такое мнение Савченко выразила, комментируя деятельность правительства страны. Экс-депутат обвинила власти страны в непрофессионализме. "Чем раньше парламент это признает, тем скорее мы спасем Украину", - отметила она.

При этом Савченко убеждена, что президент стал жертвой ситуации. "Зеленский в такой ловушке, что ему приходится выбирать между старыми коррупционерами и молодыми дебилами. Хорошо, только один себя так признал, пусть все остальные будут просто профанами", - сказала политик в эфире телеканала "Наш" в среду.

Дебилом не так давно себя в шутку назвал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов. Так он отреагировал на выпад Игоря Коломойского, который призвал министра уйти в отставку.

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