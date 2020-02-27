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Новые требования к составу пива вызвали нарекания

09:18
  • четверг
  • 27 февраля 2020

Пивовары настроены пессимистично

Союз российских пивоваров (СРП) попросил Минфин не менять требования по содержанию солода в пиве и не разрешать заменять его зерном и зернопродуктами.  
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Согласно действующему законодательству, допустимый объем заменяемого солода составляет не более 20% для пива и не более 30% для пива специального (то есть со вкусовыми добавками). 

9 января следующего года в силу вступит техрегламент Евразийского экономического союза "О безопасности алкогольной продукции", после чего производители смогут заменять до 50% пивоваренного солода зерном и зернопродуктами. В СРП считают, что такое смягчение требований снизит качество пива, навредит здоровью граждан и плохо отразится на развитии пивоваренной отрасли. 

"Изменение доли солода при производстве пива приведет к сокращению объемов производства солода, снижению налоговых поступлений, сокращению рабочих мест у сельхозпроизводителей и сокращению экспорта солода. При этом произойдет рост импорта ферментных препаратов из стран санкционного давления на Российскую Федерацию", - говорится в письме пивоваров, передает ТАСС.

В СРП опасаются, что новый техрегламент приведет к снижению себестоимости пива и увеличению конкуренции в ущерб качеству напитка. В итоге пострадают честные пивовары, "работающие по классической технологии на 100% солоде". 

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