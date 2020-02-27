Командующий ВМС Украины посетовал на современный и эффективный российский флот

Адмирал подсчитал, сколько у России кораблей

Командующий военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на российский флот. Во время выступления на форуме Age of Crimea он заявил, что Москва значительно усилила боевой потенциал Черноморского флота.

"Практически за шесть лет Россия перевооружила весь корабельный. Вместо 29 кораблей - 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия", - посетовал командующий ВМС.

При этом Воронченко подсчитал, что суммарный залп российскими ракетами "Калибр" Черноморской флотилии составляет 72 пуска, а вместе с Каспийской и комплексами "Бастион" и "Бал", по словам военноначальника, выходит примерно 120 ракет.

Адмирал отметил, что Россия разместила в Черном море семь подводных лодок, шесть из которых, по его словам, являются "современными и очень эффективными". Не забыл Воронченко упомянуть в своей речи и российскую авиацию. "Сейчас по всему Крыму наблюдается очень мощный авиационный компонент, представленный всеми типами авиации: бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная и противолодочная", - заключил он.

Отметим, что Черноморский флот является средством обеспечения безопасности России на юге страны. В его составе более 50 новейших боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, подводные лодки, летательные аппараты, пишет РИА Новости. 23 февраля 2020 года во время выступления на праздновании Дня защитника Отечества президент Владимир Путин сообщил, что российские армия и флот будут снабжаться новейшим вооружением.

"Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились все более современными", — сказал российский лидер.

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