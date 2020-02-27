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Что категорически запрещено делать в четверг на Масленицу

09:56
  • четверг
  • 27 февраля 2020

Не стоит нарушать традицию

27 февраля в России наступил четвертый день Масленицы, который в народе называют Разгуляем. 
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С давних пор Масленичная неделя делится на две части. С понедельника по среду отмечается "узкая" Масленица, а с четверга по воскресенье - "широкая".

Четверг в этом смысле всегда считался переломным днем. На Разгуляй праздничные гулянья приобретали особенный размах. Люди устраивали танцы и кулачные бои, наряжались в костюмы и водили хороводы, катались на ледяных горках и перетягивали канат, прыгали через костры и возили чучело Масленицы. Гуляли всем миром. 

В этот день издавна существует несколько важных запретов. На Разгуляй запрещается злиться, ссориться и сквернословить. В Великий пост, который наступит 2 марта, следует вступить с легким сердцем, не отягощенным обидами.  

Четвертый день Масленицы не стоит проводить дома. Самое время сходить в гости к родным и близким или весело провести время на народных гуляниях.  

На Разгуляй нельзя убирать в доме и во дворе. При этом встречать гостей в грязном помещении тоже не рекомендуется, так что навести порядок нужно заблаговременно. 

В этот день запрещено злоупотреблять спиртным. Веселиться можно и без горячительного. А чтобы не поддаваться соблазну, верующие люди советуют повторять фразу из Писания: "Пьяницы Царствия Божия не наследуют". 

Видео: где отметить Масленицу в Москве

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