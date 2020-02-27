"Это было в самые тяжелые времена": Путин высказался об идее завести двойника

Обсуждалось это в начале 2000-х

Владимир Путин ответил на вопрос о своих двойниках в эксклюзивном интервью ТАСС. Пятую часть беседы президента с журналистом опубликовали на сайте информагентства.

Путин признался, что мысль привлечь двойника возникала в начале 2000-х годов. Это было связано с вопросами безопасности.

"Идея возникала, но я отказался от двойников", - заявил российский лидер.

Президент пояснил, что в начале 2000-х годов были предложения, чтобы дублер заменял его на мероприятиях в местах, где главе государства находиться небезопасно. "Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом", - сказал Путин, отметив, что все идеи о двойнике он отверг и никогда не привлекал дублеров.

Владимира Путина не в первый раз спрашивают о двойнике. Так, 24 декабря 2001 года жительница Костромской области в прямом эфире телеканалов ОРТ и РТР спросила у президента, использует ли он дублеров. Тогда россиянка предположила, что двойник помог бы главе государства успевать проводить многочисленные встречи, в том числе на высшем уровне. Президент заверил женщину, что двойника у него нет.

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