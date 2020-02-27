СМИ сообщили об отправке Панайотова на "Евровидение"

Он давно об этом мечтал

35-летний певец Александр Панайотов победил в национальном отборе на конкурс "Евровидение", который пройдет в голландском Роттердаме в мае 2020 года.

Как сообщает starhit.ru, Панайотов представит Россию на популярном песенном конкурсе. "Правда, распространившаяся в Сети информация о песне, якобы специально написанной для артиста Михаилом Гуцериевым и другими соавторами, не соответствует действительности", - пишет портал.

По некоторым данным, Александр Панайотов отправится в Голландию с композицией, которую он выбрал вместе со своим продюсером - заслуженным артистом России Григорием Лепсом. Они рассматривали несколько песен, которые им прислали разные композиторы. Выбор пал на самую достойную.

Панайотов и представитель Первого канала пока не прокомментировали эту информацию.

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СМИ уже не первый месяц называют Александра Панайотова одним из главных претендентов на поездку в Голландию. 1 февраля композитор и продюсер Игорь Крутой заявил, что Первый канал решил отправить на "Евровидение" именно Панайотова, который мечтал об этом с 2005 года. Тогда он впервые принял участие в отборе на конкурс.

Панайотов родился в Запорожье. Он учился в Киевском колледже эстрадного и циркового искусства. Сейчас артист живет в России. В 2016 году он участвовал в шоу "Голос".

Отметим, что до 9 марта все страны-участницы "Евровидения" должны определиться со своими конкурсантами.

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