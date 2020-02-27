ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

И так найдут любого абонента: Путин объяснил отказ от смартфона

10:59
  • четверг
  • 27 февраля 2020

Иногда телефоны ему дают подчиненные

Владимир Путин не чувствует дискомфорта из-за технического прогресса, поскольку не пользуется его плодами. Заявление президента прозвучало в интервью для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

"Это было в самые тяжелые времена": Путин высказался об идее завести двойника
Путин объяснил смысл уличных протестов

Он заметил, что технический прогресс остановить невозможно, и Россия не собирается этого делать. В то же время президенту комфортно и без технических новинок, поскольку у него "есть другие возможности". Однако иногда Путин все же пользуется смартфоном, но аппараты ему дают подчиненные.

"Мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут любого абонента", - заявил глава государства.

Журналист напомнил, что недавно президент звонил мальчику, который хотел покататься на лыжах в Красной поляне. Путин ответил, что смартфон ему "подсунул Песков".

Видео: Путин исполнил желание 10-летнего мальчика со Ставрополья

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.