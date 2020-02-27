И так найдут любого абонента: Путин объяснил отказ от смартфона

Иногда телефоны ему дают подчиненные

Владимир Путин не чувствует дискомфорта из-за технического прогресса, поскольку не пользуется его плодами. Заявление президента прозвучало в интервью для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Он заметил, что технический прогресс остановить невозможно, и Россия не собирается этого делать. В то же время президенту комфортно и без технических новинок, поскольку у него "есть другие возможности". Однако иногда Путин все же пользуется смартфоном, но аппараты ему дают подчиненные.

"Мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут любого абонента", - заявил глава государства.

Журналист напомнил, что недавно президент звонил мальчику, который хотел покататься на лыжах в Красной поляне. Путин ответил, что смартфон ему "подсунул Песков".

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