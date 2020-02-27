В России из-за непогоды закрывают трассы

Спасатели развернули пункты обогрева для водителей

Сильные метели в Приволжье и на Урале. Из-за погодных условий в нескольких регионах пришлось закрыть движение на трассах. Спасатели развернули пункты обогрева для водителей. По прогнозам синоптиков, снегопады накроют сегодня и Западную Сибирь.

Трасса М-5 под Челябинском на замке. 250-километровый участок пришлось закрывать полностью. Снегопад настолько мощный, что моментально заметал гигантские большегрузы. Движение транспорта превращалось в хаос.

Еще 100 километров федеральной трассы перекрывали в соседней, Оренбургской области. Там всего лишь за ночь выпала половина месячной нормы осадков.

А в Магнитогорске за день - в три раза больше. У тех, кто сумел вырваться из снежного плена, на исходе и силы, и нервы. Расчисткой снега приходится заниматься не только дорожным службам и спасателям, но и простым жителям. Стихия никому не даёт расслабиться. Гигантские сугробы прямо во дворах.

Синоптики предупреждают - такая же ситуация ждет Омск, готовиться нужно жителям Югры, Новосибирской и Томской областей. Метель не утихает в Воркуте. В республике Коми из-за порывов ветра до 20 метров в секунду продолжает действовать штормовое предупреждение.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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