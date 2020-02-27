США обвинили Китай в безответственности из-за коронавируса

Инфекция COVID-2019 стала инструментом политики

За пределами Китая коронавирусом заразились уже три с половиной тысячи человек. Только за сутки выявлено более шестисот случаев заболевания. Вирус уже добрался до Дании, Норвегии, Румынии и Эстонии. Ростуризм рекомендует приостановить продажу туров в страны с повышенной угрозой для безопасности и здоровья. В списке - Италия, Иран и Южная Корея.

Коронавирус проник уже в 42 страны, в том числе в 12 государств Европы. Эпицентр распространения заболевания в Старом Свете - Италия. Там заражены уже 400 человек, 12 умерли. Эксперты Всемирной организации здравоохранения после инспекции итальянских регионов подготовили рекомендации, в которых, впрочем, нет ничего нового.

"Мы обращаемся к правительствам Европы: вы должны быть готовы. Если в ваших странах появляются пациенты с коронавирусом, к ним следует относиться с состраданием и уважать их достоинство. Также очень важно информирование общества", - обратился региональный директор по Европе Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Тем временем в соседних странах - новые случаи COVID-19. Первые заболевшие появились в Румынии и Северной Македонии.

"Женщина, у которой оказался положительный тест на коронавирус, месяц была в Италии. Там заболела ОРВИ и лечилась. Однако тест на коронавирус в итальянской клинике ей не сделали. После возвращения она обратилась в больницу в Скопье. Однако мы полагаем, что инкубационный период и стадия заболевания уже прошли, и теперь она не представляет угрозы для окружающих", - рассказал министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипс.

Во Франции уже 18 случаев заболевания, последний из которых был зафиксирован накануне. Однако власти смотрят на ситуацию с оптимизмом и даже не стали отменять матч Лиги чемпионов по футболу, хотя в Лион приехал итальянский "Ювентус" и множество его болельщиков.

- Я немного удивлен, но у нас не было никаких проблем на границе, а также на стадионе. Нас отлично принимают.

"У нас уже 18 положительных тестов на коронавирус. Все необходимые меры принимаются. Клиники готовы. Вместе с тем мы не должны вводить ограничения для всех итальянских регионов, где нет вспышек заболевания. Именно поэтому мы не стали отменять матч между "Лионом" и "Ювентусом", а постарались максимально информировать зрителей на экранах стадионах и раздали болельщикам средства защиты", - сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Спокойно все и на пляжах далекой Бразилии, хотя коронавирус добрался и до этой страны. Заболевший - 61-летний мужчина вернулся в Сан-Пауло из Италии. После чего меры безопасности были усилены и сейчас медики говорят уже о 20 возможных носителях. И 12 из них недавно тоже изучали итальянские достопримечательности.

"У нас пока нет ответа на вопрос, как коронавирус будет вести себя в тропической среде в южном полушарии. Вспышки уже есть в Алжире, Иране, Австралии, но наши условия отличаются. Возможно, Бразилия даст миру новый опыт в этой области", - прокомментировал ситуацию министр здравоохранения Бразилии Луис Энрике Мандетта.

В Латинской Америке пока один случай. В Северной - уже 60 и все в США. Еще не эпидемия, но Конгресс бурлит. Новый коронавирус все больше становится новым инструментом политики. Дональд Трамп после прозвучавших накануне обвинений в бездействии сделал пространное заявление в присущем ему стиле.

"Я убежден, что все наши решения были самыми верными. А ведь поначалу их высмеяли. Также у нас лучшие в мире эксперты. Поэтому защита нации от коронавируса находится на самом высоком уровне. Риск заражения ничтожен", - заявил президент США.

А лидер республиканского меньшинства в Палате представителей не преминул поддержать главу Белого дома в его противостоянии с Китаем.

"Проблема заключается в отсутствии ответственности со стороны Китая. Наши ученые с самого начала общались с коллегами их этой страны, но они не были открытыми. Теперь мы узнаем, что все началось еще в ноябре. Может быть, если бы они сообщили нам сразу, ситуация была бы намного лучше", - сказал лидер республиканского меньшинства палате представителей США Кевин Маккарти.

А заодно призвал демократов объединиться, чтобы принять совместный бюджет для борьбы с коронавирусом. Ведь просить для этого Белый дом хочет уже не два, а четыре миллиарда долларов.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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