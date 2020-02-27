Пляски "нацистов" на карнавале в память о Холокосте возмутил Израиль

Скандальное шествие прошло в Испании

Возмущение зрителей и международный скандал вызвало карнавальное шествие в Испании. Темой представления стал Холокост, передает "ТВ Центр".

Актёры в форме нацистов танцевали под современные хиты и позировали с оружием в руках. Полуголые актрисы в костюмах узниц лагерей смерти размахивали флагами Израиля, а передвижную платформу сделали в виде печей крематория. На ней также отплясывала артистка.

Организаторы объяснили, что хотели почтить память жертв Холокоста и напомнить соотечественникам о трагедии еврейского народа. Но неуместная подача шокировала гостей праздника и представителей Тель-Авива. Посольство Израиля осудило шествие. Дипломаты назвали его отвратительным и заявили, что это насмешка над шестью миллионами евреев, убитых фашистами.



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