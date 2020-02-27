В США уволенный с завода мужчина расстрелял коллег

После этого он покончил с собой

Пять человек стали жертвами стрелка в американском Висконсине. Трагедия произошла в крупнейшем городе штата Милуоки. Неизвестный открыл огонь на территории пивоваренного завода.

Стрелял, предположительно, по бывшим коллегам. Подозреваемого уволили за несколько часов до этого. Он вышел из здания, но вскоре вернулся с оружием. После совершения преступления он покончил с собой.

По заявлению полиции, злоумышленнику был 51 год, он постоянно проживал в Милуоки.

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