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В Москве прощаются с Дмитрием Язовым

11:54
  • четверг
  • 27 февраля 2020

Последнему маршалу Советского Союза было 95 лет

В Москве прощаются с Дмитрием Язовым. Последнему маршалу Советского Союза было 95 лет. Дмитрия Тимофеевича похоронят на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

В настоящее время идёт траурная церемония с отданием воинских почестей, сообщает "ТВ Центр". Дмитрий Язов прошёл Великую Отечественную войну. Участвовал в обороне Ленинграда. Был дважды ранен. За подвиги удостоен ордена Красной Звезды.

Когда в 1962 году мир стоял на пороге Карибского кризиса, Язов командовал мотострелковым полком на Кубе. В 1987 году он был назначен министром обороны СССР. Под его руководством был осуществлён вывод советских войск из Афганистана. В начале февраля этого года был награждён орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

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Прощание с Дмитрием Язовым
Прощание с Дмитрием Язовым
Прощание с Дмитрием Язовым
Прощание с Дмитрием Язовым
Прощание с Дмитрием Язовым
Прощание с Дмитрием Язовым
Прощание с Дмитрием Язовым
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