В России отмечают день Сил специальных операций

В честь праздника Минобороны опубликовало видео одной из операций спецназа

В России в четверг отмечают день Сил специальных операций. Он был установлен указом президента в 2015 году.

В элитное подразделение входят лучшие бойцы: разведчики, десантники, снайперы. Те, кто на практике доказал своё превосходство в военном деле. Как правило, операции носят тайный характер. Именно военнослужащие Сил специальных операций находили штабы и схроны террористов в Сирии, передавали данные нашей авиации для нанесения ударов, а также играли ключевую роль в ликвидации главарей боевиков.

Видео одной из операций ССО опубликовало Минобороны. Съёмка велась на камеру с прибором ночного видения. На кадрах спецназ уничтожает террористов и их технику при помощи снайперских винтовок и гранатомётов.

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