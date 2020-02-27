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В Севастополе обнаружили бункер времен ВОВ

11:56
  • четверг
  • 27 февраля 2020

Это бронебашня с легендарного крейсера "Червона Украина"

В Севастополе обнаружили бункер времён Великой Отечественной. Во время реконструкции центральной улицы города на глубине двух десятков метров нашли бронебашню с легендарного крейсера "Червона Украина". Такие конструкции в годы войны использовали при строительстве подземных убежищ.

Через узкую траншею - в небольшой лаз под каменной кладкой. Попасть в бункер сейчас можно только так. Под толщей асфальта - настоящее убежище времён второй обороны Севастополя.

Металлические перекрытия и вырубленный в камне г-образный вход, который использовали в фортификации, чтобы погасить силу взрывной волны. Но здесь, под Севастополем немцы использовали крупнокалиберную артиллерию. И судя по этой искореженной броне двери, даже такое мощное укрепление не выдержало удара.

Проход ведёт в корабельную башню. Судя по конструкции, ее сняли с потопленного немцами в 1941 году корабля "Червона Украина".

"Угловатость указывает на более ранний период ее производства. То есть царские времена. Подняв информацию, посмотрев фотографии, архивы, сразу было понятно, что кроме как с потопленного корабля "Червона Украина" взять было ее практически негде", - объяснил член Наблюдательного совета по реконструкции Большой Морской Анатолий Пряшников.

В начале войны крейсер участвовал в установке минных заграждений. В августе с "Червоны Украины" высадился десант в Одессе. Корабль поддерживал огнем наши войска, эвакуировал тех, кто получил ранения. В ноябре крейсер первым открыл огонь по врагу, наступающему на Севастополь. А еще через четыре дня у пристани корабль подбили немецкие бомбардировщики. Выживший экипаж влился в ряды защитников города. Из корабельных орудий сформировали четыре береговые батареи. А башни, как теперь уже известно, использовали для убежищ.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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Бункер времен ВОВ
Бункер времен ВОВ
Бункер времен ВОВ
Бункер времен ВОВ
Бункер времен ВОВ
Бункер времен ВОВ
Бункер времен ВОВ
Бункер времен ВОВ
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