В Москве завершился фестиваль патриотической песни им. Кобзона

Его приурочили к 75-летию Великой Победы

В Москве завершился международный фестиваль национальной патриотической песни "Красная гвоздика". Он приурочен к 75-летию Великой Победы.

На сцену вышли как именитые, так и молодые артисты из разных регионов нашей страны, а также Белоруссии, Украины, Болгарии и Швеции. Исполняли любимые песни военных лет и новые композиции о Великой Отечественной. Легендарный конкурс "Красная гвоздика" возродили несколько лет назад. Долгое время его возглавлял Иосиф Кобзон. Сейчас фестиваль носит его имя.

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