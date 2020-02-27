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В Москве завершился фестиваль патриотической песни им. Кобзона

11:55
  • четверг
  • 27 февраля 2020

Его приурочили к 75-летию Великой Победы

В Москве завершился международный фестиваль национальной патриотической песни "Красная гвоздика". Он приурочен к 75-летию Великой Победы.

На сцену вышли как именитые, так и молодые артисты из разных регионов нашей страны, а также Белоруссии, Украины, Болгарии и Швеции. Исполняли любимые песни военных лет и новые композиции о Великой Отечественной. Легендарный конкурс "Красная гвоздика" возродили несколько лет назад. Долгое время его возглавлял Иосиф Кобзон. Сейчас фестиваль носит его имя.

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