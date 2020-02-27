Ксения Алферова показала фото 98-летней бабушки

Пенсионерка посетила кинотеатр

Актриса Ксения Алферова опубликовала в Instagram фотографию своей бабушки, которую она привела в кинотеатр на фильм "Удивительное путешествие доктора Дулиттла".

"Могу поспорить, что Алферова Ксения Архиповна, 98 лет от роду - единственная женщина на территории РФ, посетившая кинотеатр 3D в таком возрасте, да и вообще кинотеатр!" - пошутила Алферова.

По ее словам, поход в кино дался бабушке непросто. Ей пришлось пройти через весь торговый центр и подняться на девятый ряд в кинозале. Ксения Архиповна удивилась, когда ее кресло задвигалось, повторяя движение на экране.

"Бабушка в ужасе хватает меня за руку: "Это еще что такое?!" Видимо, решила, что ей чудится. Бабуля, все в порядке, у меня тоже двигаются, так надо, для полного погружения, так сказать". Тогда важно сложила руки на животе и погрузилась в просмотр фильма", - написала актриса.

Пенсионерка сначала надела 3D-очки, но потом сняла их. Все и без них прекрасно видно, заверила она внучку.

Ксения Архиповна осталась не в восторге от картины с участием Роберта Дауни-младшего. "Ну, не знаю, хороший фильм, конечно, но я лучше наши, советские, буду смотреть", - заявила она после кинопоказа.

45-летняя Ксения Алферова - дочь актрисы Ирины Алферовой и болгарского дипломата Бойко Гюрова. Когда Ирина вышла замуж за Александра Абдулова, актер удочерил Ксению.

Ксения Алферова живет в браке с актером Егором Бероевым, они воспитывают дочь.

Видео: Александр Абдулов и Ирина Алфёрова

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