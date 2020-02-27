Мишустин пообещал модернизировать российские шахты

На развитие угольной промышленности выделят шесть триллионов рублей

Шесть триллионов рублей направят на развитие угольной промышленности. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании правительства.

Большую часть средств инвестирует бизнес. До 2035 года планируется увеличить добычу и экспорт угля, а также снизить аварийность на предприятиях. По словам премьера, для этого будет проведена масштабная модернизация. Внедрят инновационные технологии и современное оборудование. Это повысит безопасность работы в шахтах.

"Будем создавать также новые эффективные центры добычи угля в Кузбассе, Ростове, на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири и Арктике. И, конечно, нужно совершенствовать логистику. Синхронно с угольными предприятиями будем развивать железнодорожную и портовую инфраструктуру", - заявил Мишустин.

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