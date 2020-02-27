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"Мы помирились, и я надумал вернуть его": Добронравов о возвращении Васильева в "Сваты"

11:51
  • четверг
  • 27 февраля 2020

Артист сделал откровенное заявление

Актер Федор Добронравов заявил, что он отлично ладит с коллегой Анатолием Васильевым, вместе с которым они снимаются в седьмом сезоне популярного сериала "Сваты". 
Добронравов объяснил уход Васильева из "Сватов"

Анатолий Васильев, играющий в "Сватах" Юрия Ковалева, покинул проект после четвертого сезона. По слухам, у него произошел конфликт с Добронравовым. В новом сезоне персонаж Васильева, который по сюжету умер от сердечного приступа, появится в воспоминаниях главных героев. 

"Много писали, что у меня был конфликт с игравшим его Анатолием Васильевым, поэтому я якобы настоял на его смерти между событиями 4-го и 5-го сезонов, а теперь мы помирились, и я надумал вернуть его. Это все полный бред! Никакой ссоры у нас и в помине не было, мы в прекрасных отношениях", - сказал Федор Добронравов wday.ru

По словам актера, между всеми участниками проекта возникла крепкая дружба. Это касается в том числе Виктора и Светланы Празецких, в чьем доме в Белоруссии проходят съемки. Супруги заботились об актерах: кормили бутербродами, помогали согреваться чаем во дворе, подарили им свою скатерть, когда реквизита не хватило. 

Видео: Федор Добронравов в программе "Приглашает Борис Ноткин"

Добронравов признался, что его расстраивают не только слухи о конфликтах на съемочной площадке, но и о его уходе из "Сватов". "А еще мне обидно, когда выдумывают, будто я ухожу из артистов или ухожу из "Сватов". Да как я могу уйти из "Сватов", если это моя любимая актерская работа за всю мою огромную карьеру!" - сказал народный артист России. 

Федор Добронравов выразил надежду на то, что сериал "Сваты" продлят на восьмой сезон.

Напомним, съемки седьмого сезона "Сватов" начались в 2017 году. Их приостановили после того, как киевские власти закрыли Добронравову въезд на украинскую территорию, а также запретили показывать сериал на местном телевидении. В марте 2019 года запрет на показ сняли. Съемки ситкома начались 28 января в Белоруссии. 

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