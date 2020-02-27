Путин сравнил уезжающих из России специалистов с рыбами

Рыбы ищут где глубже, а человек — где лучше

Темпы оттока специалистов из России снизились, государство продолжит создавать условия для привлечения высококвалифицированных работников. Об этом заявил Владимир Путин в эксклюзивном интервью ТАСС. Пятую часть опубликовали на сайте информагентства. Президент ответил на вопросы о высоких технологиях, рассказал об отношении к гаджетам, а также об идее использования двойников.

Новая, пятая по счету, серия вопросов российскому лидеру посвящена развитию компьютерных технологий. В начале беседы - популярные запросы, которые поисковик выдаёт по фамилии Путин. Население интересуют самое разное: биография президента, его соцсети, отношения с лидерами других стран. Спрашивают в интернете, существует ли у президента двойник.

— Мне вот последнее нравится: "Путин двойник доказательства". Вы настоящий?

— Да.

— А двойник есть?

— Нет.

— И не было?

— Нет.

— А тема вообще возникала когда-либо?

— Возникала.

— И?

— Ну, я отказался от двойников. Это было в самые тяжёлые времена борьбы с терроризмом.

— То есть начало нулевых?

— Да

— То есть, чтобы дублёр ехал там, где стрёмно...

— Ну, ехал, появлялся.

— То есть, нет?

— Нет.

Цифровые технологии с каждым годом всё стремительнее проникают в различные сферы жизни современного общества. Чтобы и дальше продолжать удерживать высокую планку, необходимо привлекать в страну больше высококлассных специалистов, подчёркивает Путин. Для этого государство должно создавать приемлемые условия, заинтересовывая людей. Говорит президент о двух кардинально разных направлениях развития.

— Скажем, человек получил высшее образование, значит, он не может уехать, должен работать здесь, сделать то-то и то-то, либо вернуть деньги и так далее. Так предлагается сделать в сфере здравоохранения. Либо рынок труда...

— В смысле, на себя?

— Ну, вообще, если человек учился за государственные деньги, должен отработать или вернуть государственные деньги. Ну вот, как одно из предложений.

— И как вы к нему относитесь?

— Ну, в целом, это возможный вариант. Если человек учится...

— Такое крепостное право.

— Почему? Если вы учитесь за свои деньги, вы имеете право поехать куда угодно и где угодно работать. А если вы учитесь за счёт государства, особенно если целевым образом, допустим, регион за вас платит в надежде, что вы вернётесь....

— Да, согласен.

— Ну так это же справедливо тогда. Не хочешь работать там, не выполняешь условие контракта, ну верни деньги тогда. Это по-честному. А второй путь - создавать условия. Платить. Это, вы знаете, кажется, так просто. Как мы это делаем? В том числе, с помощью грантов. Мы сейчас выработали очень большую систему грантовой поддержки. И это касается не только IT, это касается вообще высокотехнологичных сфер. И хорошо работает. Вот, наверное, вы там заготовили: сколько уезжает. А вы посмотрите сколько приезжает. Пошёл поток приезда.

Это отмечает и статистика. За последние годы уменьшилось количество желающих уехать на заработки, к примеру, в Силиконовую долину. Айтишники разглядели альтернативу и в России, в том же Сколково. Развитие идёт, подчёркивает Путин. Благодаря этому повышается конкуренция отечественных компаний с иностранными грандами. "Яндекс" по популярности не уступает тому же Google, а иногда и обгоняет его. Многие, кто уехал за границу, хотят вернуться обратно. Говоря о уезжающих из России специалистах, Путин вспомнил поговорку: "Вообще, люди ведь как рыбы: рыбы ищут где глубже, а человек — где лучше, — известная поговорка".

В ходе разговора затрагивают тему личного отношения президента к современными технологиями.

— Мне комфортно, потому что я этим ничем не пользуюсь. У меня есть другие возможности просто.

— Я видел, вы звонили мальчику, моего тёзке, который в Красной поляне на лыжах катается по вашему приглашению. И вы звонили по смартфону.

— Ну, я звоню...

— Не понял, правда, что за модель...

— Ну, мне ваш приятель Песков подсунул просто. Я и позвонил. А так мне проще снять трубку специальной связи и мне найдут любого абонента.

Следующую серию, шестую по счёту, опубликуют в понедельник 2 марта. Разговор с президентом пойдет о российской армии, в целом, и о гонке вооружений.

Александра Сергомасова. "ТВ Центр".

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