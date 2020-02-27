Панайотов прокомментировал новость о своем участии в "Евровидении"

Это очень цинично, считает артист

35-летний певец Александр Панайотов, которого называют одним из главных претендентов на поездку на "Евровидение" от России, отреагировал на публикации о своей победе в отборе на конкурс.

27 февраля СМИ сообщили, что жюри выбрало Панайотова в качестве представителя России на песенном конкурсе, который пройдет в мае в голландском Роттердаме.

Александр Панайотов прокомментировал информацию о своем участии в "Евровидении". По его словам, новость фейковая, а распространил ее некий паблик в Instagram. "Я не знаю, кто, а главное, зачем это делает (хотя догадываюсь). Но если это делается специально - то это очень цинично", - написал музыкант в соцсети.

Панайотов заявил, что только Первый канал может дать достоверную информацию о конкурсанте от России.

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- А я уже обрадовалась, даже удивилась, что выбрали достойного и очень талантливого участника! - пишут в Сети.

- Жалко, что это неправда.

- В первую очередь сегодня подумала о твоих чувствах, Саша. Что за гадкие люди.

- Очень жаль,что это фэйк.

- Так ты же выиграешь, если поедешь! Соловей замолкает, когда ты поешь.

СМИ уже не первый месяц называют Александра Панайотова одним из главных претендентов на поездку в Голландию. 1 февраля композитор и продюсер Игорь Крутой заявил, что Первый канал решил отправить на "Евровидение" именно Панайотова, который мечтал об этом с 2005 года. Тогда он впервые принял участие в отборе на конкурс.

Панайотов родился в Запорожье. Он учился в Киевском колледже эстрадного и циркового искусства. Сейчас артист живет в России. В 2016 году он участвовал в шоу "Голос".

Отметим, что до 9 марта все страны-участницы "Евровидения" должны определиться со своими конкурсантами.

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