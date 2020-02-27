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Дети Кейт Миддлтон столкнулись со смертельной опасностью из-за сверстников

13:10
  • четверг
  • 27 февраля 2020

Школьников с подозрением на коронавирус изолировали

Четверых учеников престижной школы Thomas's Battersea, где учатся шестилетний Джордж и четырехлетняя Шарлотта, отправили на карантин после возвращения из Италии.
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Как пишет standard.co.uk, четверых учеников Thomas's Battersea отправили домой. У них возникли симптомы, характерные при заболевании коронавирусом Covid-19.

Не исключено, что дети просто простудились. Тем не менее они останутся в изоляции до тех пор, пока не придут результаты их анализов.

Заболевшие дети недавно вернулись в Лондон из Италии, где за последнее время выявили почти 300 случаев заболевания.

СМИ не сообщают, контактировали ли дети Кейт Миддлтон с заболевшими сверстниками. Между тем поклонники королевской семьи уже начали бить тревогу по поводу смертельной опасности, которая якобы нависла над Джорджем и Шарлоттой. 

По данным издания, в Великобритании закрылось как минимум восемь школ, чьи ученики недавно были в Италии. Представители учебных заведений назвали это мерами предосторожности.

Напомним, что Джордж, старший сын Кейт Миддлтон и принца Чарльза, уже второй год ходит в подготовительную школу Thomas's Battersea, где год обучения стоит 18 тысяч фунтов стерлингов (1,4 миллиона рублей). Его сестра Шарлотта впервые посетила школу минувшей осенью. 

По последним данным, свыше 80 тысяч человек по всему миру заболели новой коронавирусной инфекцией. Более 2,7 тысячи человек погибли, почти 30 тысяч выздоровели.

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