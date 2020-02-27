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Коронавирус не повлияет на голосование по поправкам к Конституции

12:50
  • четверг
  • 27 февраля 2020

Голосование пройдет 22 апреля

Распространение коронавируса в мире не повлияет на проведение голосования по поправкам в Конституцию, заявил Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, оснований опасаться такого развития событий нет.

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Песков отметил, что в Кремле следят за развитием ситуации с коронавирусом. 

"Пока я не вижу, что есть какие-то основания для этого, исходя из той информации, которую мы получаем от наших специалистов и от штаба", - сказал он журналистам. Слова пресс-секретаря президента приводит "Интерфакс".

Говоря о дате голосования, Дмитрий Песков отверг предположения, что она связана с днем рождения Владимира Ленина. Он отмечается 22 апреля. Именно в эту дату предложили в рабочей группе, президент с ней согласился. Песков напомнил, что к 22 апреля у православных закончится Великий пост, а у мусульман еще не начнется Рамадан.

"Но вряд ли можно сказать, что широко празднуется день рождения Ленина в нашей стране, поэтому это вряд ли может быть каким-то препятствием", - заметил он.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 80 тысяч, более 2,7 тысячи человек скончались. Опасная инфекция зарегистрировано уже на всех континентах, кроме Антарктиды. Большая часть случаев заражения зафиксирована в Китае. Сложная ситуация складывается в Южной Корее, Иране и Италии.

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